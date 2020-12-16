17-летняя дочь звезды «Квартал 95» Елены Кравец показала себя в романтичном образе и с новой прической

Юная красотка, которая только в этом году закончила школу, поделилась новыми атмосферными фото в своем Инстаграм.

На снимках Маша позирует перед камерой, сидя в темной комнате. Не так давно девушка коротко подстриглась и покрасилась в темный цвет и теперь постоянно делает новые снимки, будто пытаясь привыкнуть к своей изменившейся внешности.

Маша одета в длинный белый свитер-платье с пикантными деталями: на плечах красотки красуются глубокие вырезы. Такой образ делает внешность юной Кравец более нежной и романтичной.

«Сам себя не сфоткаешь - никто не сфоткает», - подписала фото девушка.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост.

«Ну какая», «Очень красивая», «Снегурочка», «Ты очень милая», «Богиня», «Голубоглазая Богема», «Маша в этом образе ты просто неотразима», - пишут люди.

Как известно, 17-летняя Маша давно живет отдельно от родителей. Как объясняла ее мать, такое решение родители приняли, потому что вся жизнь девочки проходила в районе, который располагался слишком далеко от их дома. Елена Кравец убеждена, что это пошло на пользу ее дочери, которая стала очень самостоятельной.

Напомним, юная дочь Кравец из «Квартал 95» ошарашила видом не по возрасту с новой прической: «Маша, ну тебе же не 30».

Как сообщала Politeka, игривая Кравец из "Квартал 95" пошалила на столе и засмущала видом в разрезанном пиджаке.

Также Politeka писала, что дочь Елены Кравец из «Квартал 95» зажгла с подружкой и сняла все на камеру: мама будет в восторге.