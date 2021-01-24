Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95" показала новые кадры со съемок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кекелии в соцсети.

Так, в аккаунте артистки появились фото и видео со съемок нового сезона "Женского Квартала". На фото она позирует вместе с актером Богданом Юсипчуком.

На видео актеры стоят на фоне "зеленки" и играют сценку для нового сезона шоу.

"Работаем! Новый сезон "Женского квартала" начался!" - написала она в комментарии к фото и видео.

"Бодя, Бодя, Бодя, работай!" - сказала она, игриво продефилировав по съемочной площадке.

В комментариях фолловеры артистки посмеялись с увлекательного рабочего процесса актеров, однако не обошлось и без негатива.

"И полетели" - мое любимое! Сама себе дает команду", "Красавцы", "Малороска, агент Кремля", "Бомба", Вы лучшие", "Ждем с нетерпением", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Кекелия поделилась новыми пикантными фото. Она позировала в красном платье с открытыми плечами и без белья. Звезда соблазнительно выгнулась, а образ дополнила стильной прической. На втором кадре девушка уже сидела на коленях, хвастаясь своим луком. Известно, что снимки делала Марта Адамчук, коллега веры по "Кварталу 95".

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