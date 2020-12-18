Актриса студии "Квартал 95" Марта Адамчук засветила кадры со съемки с коллегами-красотками

Как передает Рoliteka.net, фотографии артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Такой себе бэкстейдж с новогодних съемок «Женского квартала» - написала она.

На опубликованных кадрах можно увидеть Веру Кекелию, Ирину Сопонару, Элину Мбани, Анастасию Евтушенко и других девушек. При этом своих фото Марта не показала.

Элина была одета в белое короткое платье ровного кроя и с закрытой зоной декольте, тогда как ее спина была полностью открыта и продемонстрировала статную фигуру девушки.

Ирина Сопонару позировала в клетчатом пиджаке оверсайз с легким макияжем и собранными волосами. Из украшений девушка надела только миниатюрные серьги.

Анастасия Евтушенко засветилась на фото в женственном платье расшитом блестками. Ее образ дополнила элегантная укладка и крупные украшения.

В Сети восхищаются красотками из "Женского квартала". "Воу", "Какие красотки", - пишут в комментариях.

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