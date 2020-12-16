Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук покорила образом в роскошном черном платье

Артистка «Женского Квартала» поделилась новым стильным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Звезда призналась, что у нее не было времени поделиться со своими поклонниками новым фото.

«Не иметь времени для того, чтобы поделиться фото - признак удачного дня) Сегодня отсняли кое-что интересное для вас с Женским кварталом», - написала Марта в подписи к своему снимку.

На фото она позирует на фоне ярко-красной стены в эффектном черном наряде. Так, Адамчук одета в ассиметричное платье с блестящими рукавами и высоким разрезом на юбке. В нем можно увидеть, что артистка, судя по всему, пододела под рискованный наряд еще и черные легинсы.

Оценила образ подруги и ее коллега по «Кварталу» Вера Кекелия, которая написала в комментариях к фото: «Ай йяй».

Поклонники Марты также не остались в стороне.

«Очень красиво», «Женщина-мечта», «Ах! Аж дух перехватило. Просто – лучше всех! Непревзойденная», «Куколка», «Мартуся – королева!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Марта нарядилась в белый плащ с широким поясом, который открыл волнующий вид на декольте. Вокалистка явно не боится простудиться, ведь в таком наряде на улице будет весьма прохладно.

Под плащом можно заметить легкий топ, который едва прикрыл грудь девушки. На снимке Марта Адамчук позирует с лучезарной улыбкой и одной рукой в кармане.

Напомним, соблазнительная брюнетка из "Квартал 95" ошеломила видом в пальто без белья: на грани приличия.

Как сообщала Politeka, красотки из "Квартал 95" померились своими прелестями в эффектных нарядах: одна лучше другой.

Также Politeka писала, что бесстыжая блондинка из "Квартал 95" забыла о белье ради эффектных снимков.