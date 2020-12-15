Украинская певица Марта Адамчук из студии "Квартал 95" покорила смелым зимним образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото в черно-белом формате и похвасталась обновкой. Марта Адамчук наряилась в белый плащ с широким поясом, который открыл волнующий вид на декольте. Вокалистка явно не боится простудиться, ведь в таком наряде на улице будет весьма прохладно.

Под плащом можно заметить легкий топ, который едва прикрыл грудь девушки На снимке Марта Адамчук позирует с лучезарной улыбкой и одной рукой в кармане, она слегка прикрыла глаза и придала себе весьма безмятежный вид. В таком образе она показала свою красоту на грани приличия.

В описании звезда "Женского квартала" пожелала поклонникам доброго утра.

Ранее Марта Адамчук порадовала пользователей сети другим черно-белым фото в бунтарском, но очень женственном стиле. Певица надела черную кожаную куртку, короткие штаны до щиколотки и свободную кофту.

Главной изюминкой образа юмористки стала шляпа с широкими полями, которая придала снимку атмосферности. Адамчук сидит на полу, небрежно закинув руку на согнутую ногу и слегка наклонив голову.

Напомним, бесстыжая блондинка из "Квартал 95" забыла о белье ради эффектных снимков

Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" дала насладиться своими шикарными формами без белья: "Нечто особенное".

Также Politeka писала, что красотки из «Квартал 95» прижались друг к другу и рассказали о своих отношениях.