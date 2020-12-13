Марта Адамчук, Вера Кекелия, Элина Мбани и другие красотки из "Квартал 95" показались вместе

На фото Адамчук показалась в белом пиджаке. Рядом можно увидеть Кекелию в черном платье и перчатках. С другой стороны стояла Мбани, которая была в черном наряде и с микрофоном. Все красотки улыбались и хвастались своими образами для нового выпуска "Женского Квартала". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня, кстати, очень крутой эфир", - подписала фото Марта в социальных сетях.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

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Сообщалось, что звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила стильным образом в шляпе и коже.

Марта, которая обычно предпочитает более женственные образы с платьями и роковыми вырезами, на этот раз решила примерить более суровый стиль. Так, для фото артистка выбрала черную кожаную куртку, темный штаны и кофту.

Мы писали, что звезда «Женского квартала» и его «золотой» голос Марта Адамчук в очередной раз доказала, что для того, чтобы восхищать, не обязательно раздеваться до трусов и эпатировать откровенными снимками.

На ней – черная водолазка и темные широкие брюки, подхваченные ремнем, крой которых подчеркивает тонкую талию артистки. Выглядит Марта, как настоящая королева стиля!

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