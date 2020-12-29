Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о рекомендациях

На фото красотка позирует в светлом платье и черном пиджаке. Звезда стояла на ступеньках и позировала для Марты Адамчук, коллеги по "Кварталу". На одном из кадров Вера распахнула пиджак, хвастаясь красотой в декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Смотрю в светлое будущее;)

Это, между прочим, рекомендации фотографа для более вдохновенного кадра;)", - написала звезда.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Рекомендация сработала)", "Это очень красиво", "Нравится очень, молодец Верочка", "Бомбическая".

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«Сегодня особенный выпуск @zhenskiykvartal_official ! Во-первых , Вы увидите наши лучшие номера за всё время существования нашего женского коллектива, а во-вторых, вы услышите от каждой из нас как всё начиналось», - говорится в сообщении.

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