Популярная украинская актриса Вера Кекелия из «Квартал 95» впечатлила роскошной внешностью, примеряв платье с сеткой
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице красотки в Instagram.
«Сегодня особенный выпуск @zhenskiykvartal_official ! Во-первых , Вы увидите наши лучшие номера за всё время существования нашего женского коллектива, а во-вторых, вы услышите от каждой из нас как всё начиналось», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных фотографиях красотка предстает перед камерой в элегантном черном платье, поверх которого виднеется сеточка.
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На фото Вера позирует в черном пиджаке и штанах, а на ногах можно заметить туфли. У красотки под нарядом ничего не оказалось, даже бюстгальтера, что сделало кадр очень провокационным. Девушка на нескольких кадрах похвасталаась своей красотой и фигурой.
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