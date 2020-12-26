Популярная украинская актриса Вера Кекелия из «Квартал 95» впечатлила роскошной внешностью, примеряв платье с сеткой

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице красотки в Instagram.

«Сегодня особенный выпуск @zhenskiykvartal_official ! Во-первых , Вы увидите наши лучшие номера за всё время существования нашего женского коллектива, а во-вторых, вы услышите от каждой из нас как всё начиналось», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях красотка предстает перед камерой в элегантном черном платье, поверх которого виднеется сеточка.

«Нравитесь очень», «куколка», «ляля какая», «вот это формы! Бомба», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о любви

На фото Вера позирует в черном пиджаке и штанах, а на ногах можно заметить туфли. У красотки под нарядом ничего не оказалось, даже бюстгальтера, что сделало кадр очень провокационным. Девушка на нескольких кадрах похвасталаась своей красотой и фигурой.

Напомним, красотки из «Квартал 95» прижались друг к другу и рассказали о своих отношениях

А еще Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" пустилась в пляс и засмущала развязным видом без белья

Также Politeka сообщала, что звезды "Квартал 95" восхитили чувственными образами, такими их не часто увидишь