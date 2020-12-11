Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о любви

На фото Вера позирует в черном пиджаке и штанах, а на ногах можно заметить туфли. У красотки под нарядом ничего не оказалось, даже бюстгальтера, что сделало кадр очень провокационным. Девушка на нескольких кадрах похвасталаась своей красотой и фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люби меня.

Вспоминаю те ночи и тихо молю

Подожди, подожди, побудь со мной,

Держи руку мою

Брежу тобой, тобой буду дышать

Ты останешься в моем сердце

На сегодня, на завтра, на век!

P.S. Не знаю как она это делает, но я так люблю себя на ее фото", - написала Кекелия.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Фотографии великолепны!! Особенно ч/б", "Просто космос", "Класс", Вау, вторая фотка крутая", "Хорошие фото, особенно черно-белые".

Сообщалось, что звезда "Квартал 95" Марта Адамчук опубликовала жаркое фото своей коллеги, Веры Кекелии.

В этот раз Адамчук опубликовала фото Веры Кекелии в своем Инстаграм. В кадре жаркая блондинка позировала в черном платье с декольте.

Из большого выреза немного выставилась пышная грудь без белья. Вера выгнулась демонстрируя достоинства своей фигуры. Она закрыла глаза, будто наслаждаясь моментом.

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