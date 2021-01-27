Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук восхитила космическим образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, сделанное дома. Красотка встала возле жалюзи, настроив падающий свет таким образом, что он начертил полоски на ее лице. Фото в черно-белых тонах получилось космическим, потому что Марта не была похожа сама на себя. Кроме этого, ее прическа выглядела весьма футуристично. Широкие брови добавили образу шарму, а искаженное светом лицо – изюминки образу.

Девушка не стала подписывать фото, а поклонники не смогли оставить к нему комментарии, так как в сторис отсутствует такая возможность.

Напомним, что Марта Адамчук одна из звезд «Женского квартала». Преимущественно Марта поет, поскольку входит в «Вокальный квартет» проекта. До «Квартала 95» Марта засветилась в вокальном шоу «Голос країни». Позже она пела на «Танцях з зірками». Кроме этого, певица успела засветиться в шоу «Х-фактор» и записывала саундтрек для фильма Алексея Залевского «Z Joke».

Ранее мы писали, что Марта Адамчук восхитила нежным и естественным образом. Девушка сделала селфи, пока сидела в машине. Красотка закуталась в теплый мягкий шарф светлых оттенков. Выглядела красотка спокойной и умиротворенной.

Напомним, что Марта Адамчук околдовала взглядом в шикарном платье: "Бездонные глаза…".

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