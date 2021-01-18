Відома актриса, зірка " жіночого кварталу" Марта Адамчук зважилася на серйозну зміну іміджу

Марта звикла вражати шанувальників чуттєвими кадрами, зробленими перед зйомками або ж під час шоу. Зірка не тільки добре співає, але ще і чудово фотографує – послугами артистки в ролі фотографа часто користуються її колеги з жіночого кварталу.

Примітно, що сама Марта часто змінює образи для особистих фотосесій, проте її імідж залишається незмінним, а зачіска стандартної. Цього разу артистка буквально збентежила фанатів, адже з'явилася з блондинистим відтінком волосся. Білява красуня вирішила також надіти білий теплий костюм і доповнити образ таким же світлим пальто.

Позуючи на тлі засніженого міста, Марта привела шанувальників у захват, адже її було не впізнати:

"Зима впливає на мене по-особливому", - лаконічно написала Адамчук. Фанати не залишилися осторонь:

«Чтоооо????! Шооок! Марта! 🔥 ; Ого, цікаве фото❤️; Сніжинка😻; Снігуронька!!!👍 ; Снігова королева.👍🤍».

Марта Адамчук раніше три роки працювала бек-вокалісткою в дуеті Потам і Настя. Однак пізніше дівчина вирішила побудувати власну кар'єру і успішно продовжує цим займатися. Марта вже брала участь в шоу» Голос країни«,» Танці з зірками«,» Х-фактор«, а також в саундтреках до фільму Олексія Залевського»Z Joke".

У жіночому кварталі Березня дивує чуттєвими образами і виступами, також нерідко артистка влаштовує фотосесії для своїх колег. Цього разу вона сама поділилася фото, на якому позувала перед зйомками. З мінімумом макіяжу, акуратною укладанням і теплим шарфом зірка виглядала дуже мило.

Нагадавши, найгарячіші підопічні Олени Кравець з "жіночого кварталу" помірялися красою без макіяжу: "хто розбере, той герой»

Як повідомляла Politeka, пекуча брюнетка з "Квартал 95" обтягнула принади оксамитом, залишивши місце для фантазій: "Принцеса"

Також Politeka писала, що Кекелія і Адамчук з " Квартал 95 "в шикарних сукнях вразили своїм талантом:" налаштують на свято будь-кого!"