Известная актриса, звезда "Квартал 95" Марта Адамчук показала, как проходит репетиция
Пока кто-то еще празднует, звезда «Женского квартала» уже приступила к работе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Адамчук показала кадры с репетиции, на которых также запечатлена ее коллега по «Кварталу» Вера Кекелия.
«Неугомонно врываемся в 2021», - написала Марта Адамчук.
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Под зажигательные ритмы в исполнении музыкантов девушки поют песню на украинском языке.
«Кто разберет, что мы поем после слова «коханий», тот – герой», - отметила девушка.
Разобрать слова действительно не очень просто, поскольку поют их очень быстро.
На репетицию девушки пришли в уютной повседневной одежде. Они надели теплые оверсайз худи и джинсы. От косметики они также решили отказаться. Стоит отметить, что и без нее красотки выглядят превосходно.
Марта Адамчук - участница "Вокального квартета" в "Женском Квартале".
До "Женского Квартала" ее можно было увидеть в шоу «Голос страны», «Танцы со звездами», «Х-фактор» и услышать в саундтреках к фильму Алексея Залевского «Z Joke».
Напомним, чувственные красотки из «Квартал 95» свели с ума горячими образами, кадры закулисья
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