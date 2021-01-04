Известная актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала себя в эффектном образе

На фото Марта позировала в черном платье с разрезом и прозрачными рукавами. Девушка дополнила образ небольшим мейкапом, а смотрела прямо в камеру. Кадр получился очень нежным и эффектным, ведь Адамчук выглядела невероятно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более ста лайков, включая жену Евгения Кошевого Ксению, и не писали комментарии, но обычно девушку засыпают комплиментами:

"Вау", "Не перестаю восхищаться вашей красотой", "Вы сказочно волшебные", "Красивая, очень красивая", "женщина - как музыка. Ее можно любить, даже не очень понимая. Хоть счастлива, хоть уставшая - ты волшебная", "Шикарная", "Милашка-принцесса, люблю, целую, удачи", "Моя звезда", "Так выглядит женщина, которая довольная своей работой. Пусть так будет всегда и никак иначе".

Мы писали, что две звезды "Квартал 95" Вера Кекелия и Марта Адамчук покорили своим чарующим талантом.

Так, Вера Кекелия нарядилась в белое облегающее платье с глубоким декольте. Наряд держался на тонких бретельках, едва не соскальзывающих с плеч. Сверкающее ожерелье дополнило образ.

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