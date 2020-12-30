Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук поделилась задорным фото и подвела итоги уходящего года

Юмористка из «Женского Квартала» опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

2020 год стал настоящим испытанием для большинства людей по всему миру, и принес с собой много сложностей и катастроф. Однако, Адамчук накануне праздника решила смотреть на вещи позитивно и выразила это в коротком подведении итогов своего года.

«Офигенный год», - написала артистка, сопроводив свою публикацию смайликами.

Марта также опубликовала свое новое фото. Стоит отметить, что Адамчук не только известная юмористка и певица, но еще и талантливый фотограф, которая время от времени радует коллег по «Женскому Кварталу» фотографиями своего авторства.

На новом снимке Марта предстала как раз в образе фотографа. Одета красотка неброско – на ней удобные джинсы и простая водолазка. Главной деталью ее образа стал верный фотоаппарат, который звезда повесила на шею.

В подтверждение своих слов об уходящем годе артистка на снимке довольно улыбается.

Поклонники Адамчук тут же откликнулись на новый пост.

«С Наступающим, прекрасная Марта! Пусть следующий год будет ещё более успешным для вас!», «Моя звезда!», - пишут люди.

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