Певица и актриса из "Квартал 95" Марта Адамчук ошеломила публику блестящим образом

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых козырнула красотой.

Так, горячая брюнетка позировала в "медном" жакете со множеством паеток - от наряда исходил такой свет, что, наверно, Марта затмила бы и солнце. Но это еще не все, пикантной "изюминкой" оказалось "дырявое" декольте - черный топ со множеством вырезов, который она надела под жакет.

На одном из кадров Марта предстала вместе со своей подружкой и коллегой по "Кварталу" Верой Кекелией, блондинка была также в блестящем жакете, но отливающем серебром.

Пользователи засыпали девушек комплиментами в комментариях:

"Какие вы праздничные девочки 🥰С Наступающим вас!🎄"

"Які ви гарні!!!"

"какая красота😍"

"Зірки👏😍❤️"

Ранее мы сообщали, Адамчук пококетничала на камеру, позируя в образе "учительницы", но, очевидно, с чертовщинкой.

Марта в фиолетовом блейзере и узкой юбке игриво задрала ножку, театрально коснувшись пальцами очков и широко улыбнувшись.

«В офисе поставили елочку», - подписала кадр Адамчук.

«Аааа класс, девушка-праздник! Позитивчик», «Красивый наряд, цвет кофточки очень идет», «Учительница!», "Аааааай, клааас👍, дівчина-свято!!! Позитивчик❤️", "училка", - отреагировали пользователи.

Также мы писали, что Марта соблазнила роскошным образом. На опубликованном в Инстаграм фото звезда предстала в вечернем платье в обтяжку с кружевным принтом.

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" разделась на камеру, бесстыдно подняв кофточку.

Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды: "Хочешь?".

Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд: "Баба-огонь".