Известная актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала, как ее видит коллега Марта Адамчук

На фото Элина стояла в джинсах, развернувшись спиной к камере. Красотка смотрела в кадр и хвасталась идеальной фигурой. На втором снимке Мбани уже была в трусиках и кофте, который практически сняла с себя. Девушку совсем не смущало отсутствие штанов и актриса с удовольствием хвасталась собой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"До сих пор не могу отойти от нашей фотосессии с Мартой Адамчук", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Ты просто пушка", "целую", "Огонь".

Мы писали, что звезда студии «Квартал 95», певица и актриса Элина Мбани, поделилась первыми кадрами из-за кулис со съемок новогоднего выпуска шоу.

Популярная артистка Элина решила поделиться перед праздниками несколькими превью-фото, сделанными из-за кулис. Дело в том, что недавно вместе со всей командой девушка снималась в специальном новогоднем выпуске, который выйдет на экраны уже через несколько дней.

Сообщалось, что звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани впечатлила стильными фото в дерзком образе.

На фото Элина сидит на скамейке в парке. На ней джинсовая куртка и, судя по всему, очень короткое платье с цветочным принтом. Из-за короткой юбки кажется, что длинные ноги красотки полностью обнажены.

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