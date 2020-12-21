Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о своих желаниях
На фото Никитина позировала в шортиках и топе, а на талии можно увидеть кофту, которой девушка обвязала тело. Красотка стояла у окна и задрала ногу выше головы, хвастаясь эффектной растяжкой. На втором кадре актриса просто смеялась и взялась руками за волосы. Снимки получились веселыми и непринужденными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Оп, неожиданно. А я лета хочу. По мыслям на сегодня все. Хочешь шпагат?", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Вау, кстати я тож так могу, люблю тебя и Женский квартал", В принципе, в принципе на балконе делать растяжку можно и зимой)", "Все хотят! Но реальность другая. Главное чтобы фигура была в порядке к лету.Или за ,,котлету'' можно сделать лето", "Вы самая самая, ждём Вас в Одессе".
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На корточки, рядом с Александром Пикаловым, присела Ирина Сопонару. Также рядом можно заметить Екатерину Никитину, Татьяну Песик, Марту Адамчук, Элину Мбани и других, только Елены Кравец не хватает.
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