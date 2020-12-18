Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в свежем образе
На кадрах красотка изначально сидела в черной кофте перед камерой, а рядом можно увидеть подружку в леопарде. После этого девушка закрыла объектив и Никитина уже была в блестящем платье с вырезами в зоне декольте. Актриса сияла и хвасталась аппетитными формами. Кадры получились очень нежными и светлыми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
«Оцените себя дёшево — вами станут пренебрегать, станут топтать вас ногами.
Цените себя высоко, хотя бы и не по заслугам — и вас будут уважать.
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Общество в целом на редкость плохо разбирается в людях.
Единственный его критерий —
“что скажут другие“», - написала звезда под кадрами.
Фанаты посмотрели почти 4 тысячи раз видео и написали комментарии:
"Любите свой выбор в сегодняшнем маленьком видео, которое дополняет вашу уникальную красоту прической улыбки такой красотой", "а что самолюбованием заниматься... нормальный критерий как по мне - что скажут другие", "Как всегда неотразима))", "Пушка".
Мы писали, что популярная украинская артистка и звезда «Квартал 95» Екатерина Никитина впечатлила поклонников, примеряв маску из Playboy.
Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в черном платье и маске зайчика из Playboy.
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