Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в свежем образе

На кадрах красотка изначально сидела в черной кофте перед камерой, а рядом можно увидеть подружку в леопарде. После этого девушка закрыла объектив и Никитина уже была в блестящем платье с вырезами в зоне декольте. Актриса сияла и хвасталась аппетитными формами. Кадры получились очень нежными и светлыми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«Оцените себя дёшево — вами станут пренебрегать, станут топтать вас ногами.

Цените себя высоко, хотя бы и не по заслугам — и вас будут уважать.

Общество в целом на редкость плохо разбирается в людях.

Единственный его критерий —

“что скажут другие“», - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели почти 4 тысячи раз видео и написали комментарии:

"Любите свой выбор в сегодняшнем маленьком видео, которое дополняет вашу уникальную красоту прической улыбки такой красотой", "а что самолюбованием заниматься... нормальный критерий как по мне - что скажут другие", "Как всегда неотразима))", "Пушка".

Мы писали, что популярная украинская артистка и звезда «Квартал 95» Екатерина Никитина впечатлила поклонников, примеряв маску из Playboy.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в черном платье и маске зайчика из Playboy.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" без штанов и комплексов устроила огненные танцы на шесте

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