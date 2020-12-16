Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свои умения у шеста

На кадрах Никитина позирует в топе, шортиках и в сапогах. Звезда начала танцевать у шеста, соблазнительно выгинааясь и показывая свои новые навыки. Красотка выглядела очень соблазнительно и зажигательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

"Стеснительность в любой ее форме мешает быть самим собой. В полной мере человек раскрывается лишь тогда, когда чувствует себя непринужденно", - написала звезда под роликом.

Фанаты посмотрели ролик почти 5 тысяч раз и написали комментарии:

"И в этом вся истинная красота", "Начало уже впечатляющие, такая осанка и спинка красивая, прокачанная", "Очень правильные слова!", "Наконец-то. Спасибо за улыбку".

Сообщалось, что популярная украинская артистка и звезда «Квартал 95» Екатерина Никитина впечатлила поклонников, примеряв маску из Playboy.

«Часто ли Вы надеваете маски?! Даете ли волю, своим настоящим эмоциям? Здесь и сейчас?!», - говорится в сообщении красотки.

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