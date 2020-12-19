Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук показала теплый семейный снимок

Как сообщает Politeka.net, актриса "Женского Квартала" Марта Адамчук умеет взволновать и восхитить многочисленных поклонников своими горячими образами, которые она показывает не только на сцене, но и в повседневном образе.

Несколько часов назад актриса показала новый образ в Инстаграм, который заставил поклонников вспомнить, что Мрта – еще и большая любительница стильных образов.

Марта посетила Львов, выбрав для прогулки по городу элегантный наряд. Так, знойная брюнетка опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде в черных тонах. Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук надела узкую юбку в паетки, черный свитер и такого же цвета короткую курточку. А в дополнение к ним подобрала черные туфли на невысоком каблуке, колье и перчатки.

Сделала она фото на фоне живописно растущей зелени.

Фанаты же не смогли отвести глаз от стройной фигуры своей любимой звезды и ее необычного образа.

"Шикарный образ. А зелень среди зимы...Это что-то с чем-то.👍", "Выглядите великолепно", "баба-огонь", "Супер как всегда", "Шикарная прическа !🌷", "Вам идет!💗❤️💝💖😍", "Уввааауууу;)))".

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