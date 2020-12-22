Ее не часто увидишь в таком образе

Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала, как предается предновогоднему веселью в украшенном офисе

Юмористка из «Женского Квартала» поделилась новым кадром на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Адамчук решила сделать фото на фоне украшенной к Новому году елочки, установленной в офисе. При этом красотка примерила на себя образ деловой женщины. На ней узкая черная юбка и лиловый блейзер. Дополняют образ туфли-лодочки и очки, которые добавляют артистке серьезности.

Чтобы сделать фото менее официозным, Адамчук решила принять более легкомысленную позу. Так, она замерла перед елкой с улыбкой на лице и с кокетливо поднятой ножкой.

«В офисе поставили елочку», - подписала кадр Адамчук.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Аааа класс, девушка-праздник! Позитивчик», «Красивый наряд, цвет кофточки очень идет», «Учительница!», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Адамчук поделилась теплым семейным фото.

Актриса показала новый образ в Инстаграм, который заставил поклонников вспомнить, что Марта – еще и большая любительница стильных образов.

Марта посетила Львов, выбрав для прогулки по городу элегантный наряд. Так, знойная брюнетка опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде в черных тонах.

Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук надела узкую юбку в паетки, черный свитер и такого же цвета короткую курточку.

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" разделась на камеру, бесстыдно подняв кофточку.

Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды: "Хочешь?".

Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд: "Баба-огонь".