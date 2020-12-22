Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала, как предается предновогоднему веселью в украшенном офисе
Юмористка из «Женского Квартала» поделилась новым кадром на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Адамчук решила сделать фото на фоне украшенной к Новому году елочки, установленной в офисе. При этом красотка примерила на себя образ деловой женщины. На ней узкая черная юбка и лиловый блейзер. Дополняют образ туфли-лодочки и очки, которые добавляют артистке серьезности.
Чтобы сделать фото менее официозным, Адамчук решила принять более легкомысленную позу. Так, она замерла перед елкой с улыбкой на лице и с кокетливо поднятой ножкой.
«В офисе поставили елочку», - подписала кадр Адамчук.
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Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.
«Аааа класс, девушка-праздник! Позитивчик», «Красивый наряд, цвет кофточки очень идет», «Учительница!», - пишут люди.
Ранее мы сообщали, что Адамчук поделилась теплым семейным фото.
Актриса показала новый образ в Инстаграм, который заставил поклонников вспомнить, что Марта – еще и большая любительница стильных образов.
Марта посетила Львов, выбрав для прогулки по городу элегантный наряд. Так, знойная брюнетка опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде в черных тонах.
Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук надела узкую юбку в паетки, черный свитер и такого же цвета короткую курточку.
Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" разделась на камеру, бесстыдно подняв кофточку.
Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды: "Хочешь?".
Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд: "Баба-огонь".