Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила роковым образом в длинном узком платье
Артистка «Женского Квартала» поделилась в своем Инстаграм новыми черно-белыми фото, которые сделала для нее Ксения Твердохлеб. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах Адамчук позирует за кулисами шоу в роскошном наряде. На ней длинное вечернее платье в обтяжку. Изюминки ему придает черный рисунок, который выглядит на наряде как крупное кружево.
В таком платье Адамчук выглядит очень элегантно и женственно.
«Наконец поймала нашу Ксюшу Твердохлеб для фото. Если настроение не очень, то его могут поднять подруги-профессионалы рядом», - написала Адамчук в подписи к снимкам.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Красавица», «Классные и крутые кадры у Ксюши», «Мммм, конфетка! Элегантная, изысканная, ну, впрочем, как всегда. А по настроению, оно как погода, после тумана, всегда!», «Вау!», - пишут люди.
Напомним, ранее сообщалось, что Марта решила сделать фото на фоне украшенной к Новому году елочки, установленной в офисе. При этом красотка примерила на себя образ деловой женщины. На ней узкая черная юбка и лиловый блейзер. Дополняют образ туфли-лодочки и очки, которые добавляют артистке серьезности.
Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" разделась на камеру, бесстыдно подняв кофточку.
Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды: "Хочешь?".
Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд: "Баба-огонь".