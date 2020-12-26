Известная модель Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала себя в соблазнительном образе

На кадрах Адамчук позировала в красном платье с открытой спиной и без белья. Красотка развернулась спиной к камере и начала вилять ягодицами, соблазнительно выгинаясь перед камерой. Девушка в эффектных движениях продемонстрировала всю свою страсть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прекрасная Вера Кекелия подловила прекрасное закулисье. Нам никогда не нужны специальные фото-зоны. Евгений Хмара, спасибо за твое танго - оно наполнено какой-то магией", - написала звезда под фото.

Фанаты посмотрели ролик более 600 раз и написали комментарии:

"Это просто нереально. Мир не дышет, затаив дыхание, богиня выполняет соло. Фух. Мурашки по коже", "А еще от музыкального сопровождения сносит башню. Браво", "Очень круто подловила", "Боги".

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Так, актриса Ольга Жуковцова-Кияшко засветила пикантное фото со своей коллегой – Ириной Сопонару.

На опубликованном снимке Сопонару прильнула ярко накрашенными губами к плечу Жуковцовой-Кияшко. Девушки смотрят в кадр. Ольга на фото даже открыла рот.

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