Две звезды "Квартал 95" Вера Кекелия и Марта Адамчук покорили своим чарующим талантом

Красивые блондинка и брюнетка исполнили известный хит "Аll i want for christmas is you", пишет Politeka.net. Красотки впечатлили не только своим чистым и красивым пением, но и сногсшибательными образами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, Вера Кекелия нарядилась в белое облегающее платье с глубоким декольте. Наряд держался на тонких бретельках, едва не соскальзывающих с плеч. Сверкающее ожерелье дополнило образ.

А Марта Адамчук нарядилась в красное платье, которое обтянуло ее тонкую талию и красивые бедра.

Звезды исполняли известный хит, а в это время аккомпанировал пианист на фортепиано.

"Вера Кекелия и Марта Адамчук - Аll i want for christmas is you

Если у вас не хватает новогоднего настроения, просто послушайте эту легендарную песню в исполнении @kekeliavera и @marta_adamchuk. Наши девушки настроят на праздник любого!", - подписаны кадры.

За три часа пост собрал более 2000 лайков и немного комментариев.

"Классный дуэт.👍💛", "Обожаю Вас, девочки ❤️ очень хорошо спели🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук накануне праздника решила смотреть на вещи позитивно и выразила это в коротком подведении итогов своего года.

«Офигенный год», - написала артистка, сопроводив свою публикацию смайликами.

Сама артистка предстала в довольно обычном образе - удобных джинсах и простой водолазке. Главной деталью ее образа стал верный фотоаппарат, который звезда повесила на шею.

