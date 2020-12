Дві зірки "Квартал 95" Віра Кекелія і Марта Адамчук підкорили своїм чарівним талантом

Красиві блондинка і брюнетка виконали відомий хіт "Аll i want for christmas is you", пише Politeka.net. Красуні вразили не тільки своїм чистим і красивим співом, але і приголомшливими образами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, Віра Кекелія вбралася в білу облягаючу сукню з глибоким декольте. Наряд тримався на тонких бретельках, що ледь не зісковзують з плечей. Блискуче намисто доповнило образ.

А Марта Адамчук вбралася в червону сукню, яка обтягнула її тонку талію і красиві стегна.

Зірки виконували відомий хіт, а в цей час акомпанував піаніст на фортепіано.

"Віра Кекелія і Марта Адамчук - Аll i want for christmas is you

Якщо у вас не вистачає новорічного настрою, просто послухайте цю легендарну пісню у виконанні @kekeliavera і @marta_adamchuk. Наші дівчата налаштують на свято будь-кого!",- підписані кадри.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків і трохи коментарів.

"Класний дует.👍 💛 ", "Обожнюю вас, дівчатка ❤ ️ дуже добре заспівали🔥 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук напередодні свята вирішила дивитися на речі позитивно і висловила це в короткому підведенні підсумків свого року.

"Офігенний рік", - написала артистка, супроводивши свою публікацію смайликами.

Сама артистка постала в досить звичайному образі - зручних джинсах і простій водолазці. Головною деталлю її образу став вірний фотоапарат, який зірка повісила на шию.

