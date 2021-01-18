Известная актриса, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук решилась на серьезную смену имиджа

Марта привыкла поражать поклонников чувственными кадрами, сделанными перед съемками или же во время шоу. Звезда не только хорошо поет, но еще и отменно фотографирует – услугами артистки в роли фотографа часто пользуются ее коллеги с Женского квартала.

Примечательно, что сама Марта часто меняет образы для личных фотосессий, однако ее имидж остается неизменным, а прическа стандартной. В этот раз артистка буквально обескуражила фанатов, ведь появилась с блондинистым оттенком волос. Белокурая красотка решила также надеть белый теплый костюм и дополнить образ таким же светлым пальто.

Позируя на фоне заснеженного города, Марта привела поклонников в восторг, ведь ее было не узнать:

«Зима влияет на меня по-особенному», - лаконично написала Адамчук. Фанаты не остались в стороне:

«Чтоооо????! Шооок! Марта! 🔥; Ого, цікаве фото❤️; Снижинка😻; Снегурочка!!!👍; Снежная королева.👍🤍».

Марта Адамчук ранее три года работала бэк-вокалисткой в дуэте Потам и Настя. Однако позже девушка решила построить собственную карьеру и успешно продолжает этим заниматься. Марта уже участвовала в шоу «Голос страны», «Танцы со звездами», «Х-фактор», а также в саундтреках к фильму Алексея Залевского «Z Joke».

В Женском квартале Марта удивляет чувственными образами и выступлениями, также нередко артистка устраивает фотосессии для своих коллег. В этот раз она сама поделилась фото, на котором позировала перед съемками. С минимумом макияжа, аккуратной укладкой и теплым шарфом звезда выглядела очень мило.

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