Українська актриса Марта Адамчук з "Кварталу 95" зачарувала шанувальників бездоганною фігурою в облягаючому вбранні
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Серед усього іншого, що діється у світі, музика продовжує звучати", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Адамчук демонструє неймовірний погляд у пікантному вбранні. Також знаменитість поділилася кадрами, де вона дефілює перед дзеркалом, показуючи розкішні ноги у всій красі.
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"Краща", "ви неймовірна красуня, Марта", "королева", "бездонні очі", "Стюардеса", "ух ти, яка", "Життя триває", "це щось неймовірне! Які розкішні ноги", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе у свіжому образі
На фото красуня позувала в червоній сукні з відкритими плечима і без білизни. Зірка спокусливо вигнулася, а образ доповнила стильною зачіскою.
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