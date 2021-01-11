Українська актриса Марта Адамчук з "Кварталу 95" зачарувала шанувальників бездоганною фігурою в облягаючому вбранні

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Серед усього іншого, що діється у світі, музика продовжує звучати", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Адамчук демонструє неймовірний погляд у пікантному вбранні. Також знаменитість поділилася кадрами, де вона дефілює перед дзеркалом, показуючи розкішні ноги у всій красі.

"Краща", "ви неймовірна красуня, Марта", "королева", "бездонні очі", "Стюардеса", "ух ти, яка", "Життя триває", "це щось неймовірне! Які розкішні ноги", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе у свіжому образі

На фото красуня позувала в червоній сукні з відкритими плечима і без білизни. Зірка спокусливо вигнулася, а образ доповнила стильною зачіскою.

Нагадавши, чуттєві красуні з " Квартал 95» звели з розуму гарячими образами, кадри закулісся

А ще Politeka писала, що чарівна блондинка з "Квартал 95" розкрила піджак, показавши всю себе

Також Politeka повідомляла, що розкішна блондинка з " Квартал 95» одягла сукню-сіточку, розохотивши фантазію