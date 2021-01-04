Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя в свежем образе

На фото красотка позировала в красном платье с открытыми плечами и без белья. Звезда соблазнительно выгнулась, а образ дополнила стильной прической. На втором кадре девушка уже сидела на коленях, хвастаясь своим луком. Девушка показала еще несколько снимков, на которых была в разных ракурсах. Известно, что снимки делала Марта Адамчук, коллега Веры по "Кварталу 95".Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фото ушедшего года", - подписала красотка снимки.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, какая...", "Вера, подскажите, пожалуйста, что за платье такое красивое?", "Очень красиво", "Я фанат вашего тандема", "Красивая очень-очень. Потрясающая", "Вера, Вам безумно идет красный цвет", "Какая ты волшебная и любимая", "Красивая. Причёска прекрасная! Сейчас не очень".

Мы писали, что две звезды "Квартал 95" Вера Кекелия и Марта Адамчук покорили своим чарующим талантом.

Так, Вера Кекелия нарядилась в белое облегающее платье с глубоким декольте. Наряд держался на тонких бретельках, едва не соскальзывающих с плеч. Сверкающее ожерелье дополнило образ.

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