Украинская актриса Марта Адамчук из "Квартала 95" околдовала поклонников безупречной фигурой в облегающем наряде
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
"Среди всего прочего, что творится в мире, музыка продолжает звучать", - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Адамчук демонстрирует невероятный взгляд в пикантном наряде. Также знаменитость поделилась кадрами, где она дефилирует перед зеркалом, показывая роскошные ноги во всей красе.
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"Лучшая", "вы невероятная красотка, Марта", "королева", "бездонные глаза", "стюардесса", "ух ты, какая", "жизнь продолжается", "это что-то невероятное! Какие роскошные ноги", - пишут ее поклонники.
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На фото красотка позировала в красном платье с открытыми плечами и без белья. Звезда соблазнительно выгнулась, а образ дополнила стильной прической.
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