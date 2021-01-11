Украинская актриса Марта Адамчук из "Квартала 95" околдовала поклонников безупречной фигурой в облегающем наряде

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Среди всего прочего, что творится в мире, музыка продолжает звучать", - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Адамчук демонстрирует невероятный взгляд в пикантном наряде. Также знаменитость поделилась кадрами, где она дефилирует перед зеркалом, показывая роскошные ноги во всей красе.

"Лучшая", "вы невероятная красотка, Марта", "королева", "бездонные глаза", "стюардесса", "ух ты, какая", "жизнь продолжается", "это что-то невероятное! Какие роскошные ноги", - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в красном платье с открытыми плечами и без белья. Звезда соблазнительно выгнулась, а образ дополнила стильной прической.

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