Актриса і зірка "Квартал 95" Марта Адамчук похвалилася, чим вона займається крім зйомок в "Жіночому кварталі"

Нові світлини актриса оприлюднила у своєму Instagram.

Зокрема, Марта Адамчук у вільний час від зйомок фотографує і цими послугами часто користуються її колеги по сцені.

У публікації актриса вразила шанувальників одкровеннями та розповіла, що в неї не вийшли би такі чуттєві знимки, якби дівчата з "Кварталу 95" не відкривали їй свої серця.

"Моя, тепер одна з найбільш улюблених ролей у проекті. Це був новий, цікавий і хвилюючий досвід у команді професіоналів... Дякую, кожному візажисту і перукарю за природність дівчат; нашим піарниками за точні графіки , в які треба було вмістити 18 людей по 2 образи на кожного. І спасибі хочу сказати кожній нашій актрисі - за ваші відкриті серця, сльози і наші щасливі обійми)", - підписала Марта Адамчук знімки на яких видно, як актриса "Квартал 95" фотографує подруг та колег по "Жіночому кварталу".

Шанувальники похвалили Марту Адамчук за гарні світлини та зазначили, що до зірки "Квартал 95" теперь буде важко потрапити на фотосесію.

"Таак, ну перше фото буде на робочому столі в моєму телефоні", "Мартуся, ти 😍", "Така модель за кадром пропадає", "Мартуся, як же тепер до тебе на фотосесію потрапити? Знову потрібно придумати работку", "Гордість", "Люблю вас усіх", "Круто", - написали вони у коментарях.

Варто зазначити, що Марта Адамчук у "Жіночому кварталі" дивує чуттєвими образами і виступами, також нерідко артистка влаштовує фотосесії для своїх колег.

Цього разу вона сама поділилася фото, на якому позувала перед зйомками. З мінімумом макіяжу, акуратною зачіскою і теплим шарфом зірка виглядала дуже мило.

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