Актриса и звезда "Квартал 95" Марта Адамчук похвасталась, чем она занимается помимо съемок в "Женском квартале"

Новые фотографии актриса обнародовала в своем Instagram.

В частности, Марта Адамчук в свободное время от съемок фотографирует и этими услугами часто пользуются ее коллеги по сцене.

В публикации актриса поразила поклонников откровениями и рассказала, что у нее не получились бы такие чувственные снимки, если бы девушки из "Квартала 95" не открывали ей свои сердца.

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"Моя, теперь одна из самых любимых ролей в проекте. Это был новый, интересный и волнующий опыт в команде профессионалов... Спасибо, каждому визажисту и парикмахеру за естественность девушек; нашим пиарщиками за точные графики , в которые нужно было вместить 18 человек по 2 образа на каждого. И спасибо хочу сказать каждой нашей актрисе - за ваши открытые сердца, слезы и наши счастливые объятия)", - подписала Марта Адамчук снимки на которых видно, как актриса "Квартал 95" снимает подруг и коллег по "Женскому квартала".

Поклонники похвалили Марту Адамчук за красивые фотографии и отметили, что к звезде "Квартал 95" теперь будет трудно попасть на фотосессию.

"Таак, ну первое фото будет на рабочем столе в моем телефоне", "Мартуся, ты... ", "такая модель за кадром пропадает", "Мартуся, как же теперь к тебе на фотосессию попасть? Снова нужно придумать работку", "Гордость", "Люблю вас всех", "Круто", - написали они в комментариях.

Стоит отметить, что Марта Адамчук в "Женском квартале" удивляет чувственными образами и выступлениями, также нередко артистка устраивает фотосессии для своих коллег.

На этот раз она сама поделилась фото, на котором позировала перед съемками. С минимумом макияжа, аккуратной прической и теплым шарфом звезда выглядела очень мило.

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