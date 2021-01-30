Руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поразил шуткой о частях своего тела
Сценарист "Квартала 95" и избранник "Холостячки" Александр Эллерт в Instagram Stories показал неоднозначные кадры с участием Евгения Кошевого, пишет Politeka.net.
Благодаря Stories Эллерта поклонники Евгения Кошевого узнали о его странной и забавной привычке давать имена частям своего тела, которые заметно выросли в размерах и хвастаться ими в присутствии других людей.
Дело в том, что Эллерт снял на видео визит Кошевого, который продемонстрировал свой внушительный второй подбородок и заметно располневший живот. Евгений Кошевой в присутствии Эллерта решил немного пошутить и дал имена этим участкам тела.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Потап после внезапной смерти отца Каменских излил душу на украинском языке: "Хочу, чтобы мужчины не забывали..."
Легендарный актер-красавец Лановой скончался после наглой выходки журналиста: "Жестковато вышло"
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Василия Ланового: "Молитвы не помогли"
Гарри вернется в королевский дворец без Меган Маркл, в Британии переполох: "После развода..."
Эллерт начал снимать видео со слов "Вы смотрите, смотрите, кто у нас был", после чего Евгений Кошевой, стоя с телефоном в руках в теплом полосатом костюме из плотного трикотажа и жилетке, стал рассказывать о себе интересные подробности и снимать самого себя во всех подробностях на фронтальную камеру смартфона.
"Значит смотрите, смотрите, я и мой второй подбородок "Гриша", мой животик "Надя"...",- начал известный юморист и не смог сдержаться, чтобы не рассмеяться.
Эллерту тоже понравилась шутка Кошевого, которую он, как сценарист "Квартала", сразу же одобрил.
"Классно, что он им имена дает",- отметил Александр Эллерт и рассмеялся.
Но невзирая на смех всей компании Евгений Кошевой взял в себя в руки и сообщил, что 2-го или 9-го февраля поклонники смогут увидеть разбор его Instagram Direct на канале юмориста. После этого смех снова одолел Кошевого и он начал напевать и смеяться вместе с Эллертом и другими присутствующими.
В Instagram Stories на своей странице Евгений Кошевой познакомил поклонников со своими "Гришей" и "Надей" поближе и показал всю компанию на камеру.
Напомним, звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
Как сообщала Politeka, какой Мишина была до "Холостячки" и встречи с Эллертом, всплыли неожиданные фото: "Деньги творят чудеса"
Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" неожиданно обратился к Зеленскому, напомнив о важном: "Господин президент..."