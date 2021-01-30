Руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поразил шуткой о частях своего тела

Сценарист "Квартала 95" и избранник "Холостячки" Александр Эллерт в Instagram Stories показал неоднозначные кадры с участием Евгения Кошевого, пишет Politeka.net.

Благодаря Stories Эллерта поклонники Евгения Кошевого узнали о его странной и забавной привычке давать имена частям своего тела, которые заметно выросли в размерах и хвастаться ими в присутствии других людей.

Дело в том, что Эллерт снял на видео визит Кошевого, который продемонстрировал свой внушительный второй подбородок и заметно располневший живот. Евгений Кошевой в присутствии Эллерта решил немного пошутить и дал имена этим участкам тела.

Эллерт начал снимать видео со слов "Вы смотрите, смотрите, кто у нас был", после чего Евгений Кошевой, стоя с телефоном в руках в теплом полосатом костюме из плотного трикотажа и жилетке, стал рассказывать о себе интересные подробности и снимать самого себя во всех подробностях на фронтальную камеру смартфона.

"Значит смотрите, смотрите, я и мой второй подбородок "Гриша", мой животик "Надя"...",- начал известный юморист и не смог сдержаться, чтобы не рассмеяться.

Эллерту тоже понравилась шутка Кошевого, которую он, как сценарист "Квартала", сразу же одобрил.

"Классно, что он им имена дает",- отметил Александр Эллерт и рассмеялся.

Но невзирая на смех всей компании Евгений Кошевой взял в себя в руки и сообщил, что 2-го или 9-го февраля поклонники смогут увидеть разбор его Instagram Direct на канале юмориста. После этого смех снова одолел Кошевого и он начал напевать и смеяться вместе с Эллертом и другими присутствующими.

В Instagram Stories на своей странице Евгений Кошевой познакомил поклонников со своими "Гришей" и "Надей" поближе и показал всю компанию на камеру.

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