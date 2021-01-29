Первая в Украине "Холостячка" Ксения Мишина изменилась после знакомства со сценаристом "Квартала" Эллертом

"Холостячка" Ксения Мишина восхищает своей красотой и тонкими чертами лица, но как стало известно Politeka.net, до встречи с Александром Эллертом фаворитка миллионов выглядела совсем иначе, о чем говорят ее фотографии из официального фан-аккаунта шоу "Холостячка" в Instagram.

На одном из снимков Ксения Мишина запечатлена скорее всего до своего участия в легендарном проекте и знакомства со своим избранником Александром Эллертом. Актриса на портретном фото позирует без косметики или профессионального гримма, а ее глубокий взгляд подчеркивает только черная тушь на ресницах.

Поклонники, оценив публикацию, пришли к выводу, что участие в "Холостячке" привнесло во внешность звезды заметные изменения, а причиной этому, по мнению некоторых, может быть материальная сторона, благодаря которой звезда позволила себе подкорректировать губы и брови.

"Была она самой обычной и простой. Деньги творят чудеса", "Она очень милая", "Обычной? Ну да, правильные черты и естественная, очень красивая девушка со своей индивидуальностью - это так по обычному", "Если приглядеться, то черты лица все те же, только сейчас взгляд более уверенный. Внутренняя красота влияет на внешнюю, тут даже не в деньгах дело", "Губы наколоты сейчас", "Фотка десятилетней давности, неужели не видно... Сейчас качественный татуаж бровей и немного, со вкусом и чувством меры, подколонные губы... Красивая девушка", "Как говорят: "Ты не страшный, ты просто бедный", "Без косметики совсем другая", "Красотка", "Прекрасная! Немножечко уставшая, но такая настоящая",- написали фанаты Ксении Мишиной в соцсети.

О том, что Ксения Мишина очень поменялась, говорят и другие, более старые ее снимки.

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