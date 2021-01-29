Сейчас эти звезды имеют миллионы фанатов, они восхищают своими талантами и красотой

Всегда интересно подумать на тему: "А что если бы...", передает Politeka.net.

Давайте пофантазируем на одну из таких: "А что если бы девушки, которые стали кумирами миллионов, родились мужчинами? Как бы они выглядели?", а заодно узнаем секреты их женской красоты.

Известная певица Тина Кароль покорила поклонников своей красотой и пением. Звезда тщательно ухаживает за собой. После макияжа артистка дает передышку коже, правильно очищая ее. Красотка выпивает стакан теплой воды с утра натощак, и поддерживает водный баланс каждый день, считая это залогом вечной женской красоты.

Настя Каменских увлажняет кожу, выравнивая тон разными масками, в частности она накладывает на лицо пюре из банана и меда, а также маску с огурцом и сметаной.

Кроме того, красотка активно занимается спортом и следит за питанием.

Телеведущая из "Орла и Решки" Леся Никитюк регулярно делает пилинги. Кроме того, звезда увлажняет кожу, благодаря чему она выглядит молодо и излучает здоровье. Леся предпочитает крема, в составе которых есть ретинол.

Актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина выделила свое самое главное правило в уходе – хорошее очищение и обязательное снятие макияжа/грима вне зависимости от времени суток и состояния.

Стройная красотка Надя Дорофеева также имеет свой секрет красоты - певица старается выпивать в день по два литра чистой воды. Кроме того, она всегда покупает маски и другие средства по уходу за кожей в специализированных магазинах.

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