Артистка показала себя такой, как есть

Известная украинская певица Настя Каменских показала себя крупным планом без косметики

Красотка нередко хвастается натуральной красотой, пишет Politeka.net. В этот раз соблазнительница сделала селфи, демонстрируя себя без всяких прикрас.

Артистка позировала на заснеженной улице, надев серую зимнюю шапочку и теплую куртку.

Красотка поднесла поближе камеру и сверкнула в объектив своими красивыми карими глазами. На ресницах был заметен иней. Настя улыбнулась, завораживая своей яркой внешностью.

"-19° selfie ☃️

Мне так нравится такая зима! 🤍 Когда много снега и солнышко утром ☀️❄️ ⠀

А пробежка на морозе придает особенно много энергии и мотивации! Ведь если вы решились побегать на улице в такую погоду, - то понимаете, что вам под силу и все остальное! 💪😄", - подписала снимок звезда.

За полчаса пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Обратите внимание на волосы и ресницы 😂❄️", "Красивая зимняя тушь 👍👍зима ❄ 2021 🔝", "Ну ресницы огонь😂", "Такая зима😅", "В такой холод, это прям подвиг👍👍👍", "Обожаю такую Зиму, мороз, солнце, снег хрустит, настроение волшебное☀️❄☀️", "Самая красивая ❤️", "Бррр.. холодно", "А почему нос не красный ? 😊", "😍😍❤️какая настоящая и красивая", "Да, Настя, это настоящая русская зимушка!!! 💙❄️ Мороз и солнце день чудесный!!! 🌞 @kamenskux еще снег хрустит под ногами))", "Ого как резко, с Обаятельных Бикини в Зимнюю Шапулю с инеем на Ресничках💖💖💖🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

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