Первая в Украине "Холостячка" Ксения Мишина привлекла внимание озорным поступком в магазине

"Холостячка" Ксения Мишина не прочь поразвлечься на публике и немного "пошалить" там, где это не положено. На своей страничке в Instagram она показала свои "озорные" наклонности и рассказала о свободном времени, пишет Politeka.net.

На фото, которое показала Ксения Мишина, она запечатлена посреди огромного супермаркета с тележкой, наполненной продуктами. "Холостячка выехала за двухнедельным запасом продуктов и после долгого и утомительного хождения между рядами, видимо, решила немного расслабиться и совершить что-нибудь дерзкое. Этот момент и попал в камеру.

На фото "Холостячка" с завидным задором и умением взобралась на нагруженную тележку, слегка свесив тело вниз для равновесия. Наверное, Ксения делает это не в первый раз, так как ей не только удалось балансировать на тележке, но еще и улыбаться, позируя для фото.

Ксения выбралась на плановую закупку товаров в стильных кожаных черных ботинках на грубой подошве и лаковой черной куртке, дополнив образ синими джинсами и распустив длинные волосы. Похоже, звезда действительно веселилась и радовалась своему неожиданному поступку, так как она искренне улыбалась на снимке.

Свою публикацию Ксения Мишина сопроводила подробным рассуждением о планировании, которое помогает сэкономить время и разумно распределить повседневные обязанности.

Фанаты "Холостячки" испытали неподдельный восторг при виде своей озорной фаворитки, о чем написали в своих комментариях к публикации.

"Такая красивая", "Видно, что счастливая", "Какая малышка", "Хахах, прикольное фото", "Очень красивая", "Как вы так не упали", "Ксения, приятно вас видеть", "У Ксении есть чему поучиться, она очень толковая девушка, и хорошо, что делится полезными советами. Браво!",- написали фолловеры и напомнили, что Ксения разгуливала по супермаркету без защитной маски.

Напомним, Ксения Мишина рассказала, как рыдала на "Холостячке" и чем обидел ее Эллерт: "Какой-то дурачок"

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина не поделилась внешностью с сыном, украинцы занервничали: "Губы, нос, овал лица..."

Также Politeka писала, что влюбленный Тригубенко признался, смог ли он смириться, что "Холостячка" выбрала Эллерта: "Если честно..."