Фанаты оценили внешность сына первой в Украине "Холостячки" Ксении Мишиной

Пока украинцы наблюдают за развитием отношений в паре "Холостячки" Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта, фанаты задаются вопросом о том, насколько похож сын актрисы Платон на свою маму. На официальной фан-странице проекта "Холостячка" появились их фотографии, на которых фолловеры искали общие черты, пишет Politeka.net.

Преданным фанатам Ксении Мишиной предложили сравнить фотографии мамы и сына и оценить их схожесть по шкале от 1 до 10.

На фото Ксения Мишина сидит на заднем сидении автомобиля, делая селфи. Для снимка Ксения сделала весьма заметный макияж и подобрала волосы в тугой пучок на макушке, уложив длинный "хвост" на плечо.

В то же время Платон на снимке также был запечатлен в машине. Мальчик был тепло одет и в шапке, но смотрел в камеру своими большими карими глазами, немного улыбаясь.

Мнения фанатов по поводу того, насколько сын похож на Мишину, сильно разделились. Кто-то посчитал их вовсе разными, а некоторые дали средние оценки или оценили схожесть на 10 баллов.

"Как по мне, так вообще не похожи", "10 из 10", "Ничего общего", "Губы, нос, овал лица, но не больше 5", "6", "Нет, не похожи...", "7",- написали фолловеры в комментариях.

Стоит отметить, что Платон появился на свет, когда Ксении Мишиной было всего 22 года. По ее словам, будучи беременной, актриса разорвала отношения с женатым мужчиной, который и являлся отцом ребенка. Мишина не знакомила сына с отцом и больше не заводила отношений с женатыми мужчинами.

Напомним, что Ксения Мишина совсем недавно вернулась с Одессы, где отдыхала вместе с новым возлюбленным и сыном в гостинице "Немо". Пара порадовала фанатов яркими снимками их развлечений в номере, где было огромное джакузи, в котором Ксения и Платон купались вместе.

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