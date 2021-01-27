Есть, в чем каяться

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт ответил на каверзный вопрос

Как передает Politeka.net, 31-летняя актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала вместе с возлюбленным.

Так, Ксения и Александр решили ответить на многочисленные вопросы подписчиков. В частности, один из них, адресованный Эллерту, гласил: "За что было стыдно больше всего перед Ксюшей?".

Парень задумался на секунду и выдал ответ:

"Это, наверно, когда я что-то пообещал и не сделал... Это прям такой осадочек", - посмотрел он на Ксению глазами, как у кота из мультика про Шрэка.

"В следующий раз так не будешь?", - спросила Мишина, но вот ответ избранника девушка не записала, перейдя к следующему вопросу.

Кроме того, звезды "Холостячки" также признались, что их бесит друг в друге.

Ксения сразу же нашла, что ответить: "Лично меня бесит твое обиженное лицо, когда ты обижешься..."

"А меня, когда ты ходишь и говоришь: "Я поправилась, я жирная, я толстая", - пожаловался, в свою очередь, Эллерт.

Ранее мы рассказывали, парочка не стесняется показывать интимные моменты своей жизни. В частности, экс-"Холостячка" станцевала перед любимым в одном полотенечке, блеснув аппетитной фигуркой.

Ксения повиляла бедрами и получила в ответ от изумленного Эллерта: "Спасибо..."

Напомним, уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи, смутив сына Платона: "Он всегда..."

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина выдала гадкую правду о возлюбленном, рассказав о насилии в семье: "Полиция просто игнорировала..."

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