Беременная Даша Квиткова из "Холостяка" порадовала округлившейся фигуркой и решением наслаждаться

Беременная супруга "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова сейчас находится на втором триместре и продолжает радовать фанатов подробностями своего интересного положения. На своей странице в Instagram девушка похвасталась изменившейся фигуркой и призналась, что теперь ни в чем себе не отказывает, пишет Politeka.net.

Даша Квиткова показала кадр из красивой фотосессии на берегу океана, где она в телесном купальнике и с заметно округлившимся животиком позирует на пляже. На фото жена Добрынина сидит на раскладном стуле в милой соломенной шляпке, которой защищает лицо от солнца, и демонстрирует свои идеальные загоревшие ножки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

На ней - трусики с высокой посадкой, которые почти не скрывают перемен в ее стройных формах, но акцентируют внимание на аппетитных бедрах девушки. Даша повернула голову в сторону морской глади, но ее глаза скрывались за широкими полями шляпки.

В своей публикации Квиткова рассказала, что до 5-месячного срока ее беременности осталось всего две недели. Также она добавила, что строгие рамки, правила в питании и изнуряющие диеты для нее теперь не важны и она сейчас может себе позволить даже калорийные шпроты и крабовый салат.

"Ну, а когда, если не сейчас, мне наслаждаться этой возможностью. Вот серьезно!",- оправдывается Квиткова.

До беременности Даша весила всего 55 килограмм, но сейчас весы показывают уже 58 килограмм, а процедуры взвешивания стали ее ежедневным утренним ритуалом. К тому же и к талии уже прибавилось целых 10 сантиметров.

Подписчики Квитковой в своих комментариях дружно отметили изменения в фигурке девушки и написали ей много комплиментов, а также пожелали здоровья и маме, и ее будущему ребенку.

"Ну всё, потеряли Дашу. Теперь нас ждёт мамский блог", "Как же тебе идёт беременность, такая хорошенькая, здоровья тебе и малышу", "У тебя шикарная фигура даже с животиком", "Время пролетит быстро, наслаждайтесь", "Ой, класс!", "Вы прекрасны", "Шикарная фотка!!!!", "Какая вы кругленькая и хорошенькая",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, беременная жена "Холостяка" Добрынина впервые показала животик, не сдержав эмоций: "Наконец-то..."

Как сообщала Politeka, скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина огорошила кадрами свадебного путешествия с Эллертом: "Я не против..."