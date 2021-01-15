Шоу «Холостяк», нового сезона которого уже с нетерпением ждут в Украине, иногда оборачивается неожиданностью даже для тех, кто его создает

Так, организаторы украинского шоу "Холостяк" рассказали об интересных фактах проекта, о которых мало кто знает.

Шоу появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ" и является адаптацией американского проекта "The Bachelor», которое кроме Украины также адаптировано во многих других странах мира.

Сейчас в США идет 24-й сезон, главным героем которого стал Питер Вебер — коммерческий пилот и телеведущий. Ранее он был участником проекта «The Bachelorette», что переводится, как «Холостячка». Он вылетел из шоу в шаге от финала.

Реалити «Холостяк» снимают с первого дубля. Все курьезы во время съемок остаются в кадре, ведь переснять реальные эмоции участников невозможно.

Единственным представителем голубых кровей среди всех мировых «Холостяков» стал принц Френсис Метью — внучатый племянник русского царя Николая II, который был героем украинского «Холостяка 2».

Кром того, украинский «Холостяк» — единственный среди всех иностранных аналогов, где участницы не знают, за кого будут бороться несколько месяцев. Команда предпочитает удерживать имя главного героя в тайне, дабы девушки приходили точно за любовью, а не за популярностью мужчины.

Помимо родных городов, украинское реалити «Холостяк» посетило практически все континенты мира. Более того, среди списка мест есть и Северный полюс как самая холодная точка, и Шри-Ланка – самая жаркая.

Украинский проект стал третьим из 29 стран, адаптирующих формат «Холостяк», сложившаяся пара которого стала мужем и женой. 20 мая 2020 года теле- и радиоведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились.

Что касается «холостяков в других странах, то необычно закончился третий сезон румынского «Холостяка». В финале все участницы отказались принимать розу от героя шоу Владимира Драгия.

Но позже ему таки удалось устроить личную жизнь.

Самой скандальной версией проекта является мексиканский «Холостяк». Одной из участниц стал трансвестит, что вскоре выяснилось.

Финалистке итальянской версии «Холостяка» Сабрине Поддине герой шоу Франческо Пеккариси – бывший игрок из Апулии и предприниматель подарил кольцо стоимостью в 15 тысяч евро.

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