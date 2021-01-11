Новый "Холостяк" Михаил Заливако начал подогревать интерес к шоу и своей персоне

Харьковский бизнесмен, который станет героем одинадцатого сезона популярного реалити шоу уже весной 2021 года, показал новое фото, передает Politeka.net.

Опубликовав новое селфи, Заливако отметил, что съемки проекта еще не закончились.

Михаил Заливако показал, как выглядит в обычной жизни, и получил множество комплиментов. Даже в одежде видна его гора мышц.

«Никогда не было таких красивых людей в ленте», «Вообще Очаровашка», «Ну качок , по глазам видно что бабник», «Красивый то какой», «Пупсик», «Харизматичный, так и веет настоящей, мужской силой», «Ну какой же вы красивый», «Истинный холостяк, с алкоголем на заднем плане! 😂😂😂Пусть повезет в любви, а то такой грустный и одинокий на фото», - пишут в комментариях.

Также кто-то отметил, что новый холостяк выглядит слишком молодым.

«Ну, какой то еще совсем молодой для холостяка», - пишут в Сети.

Заливако не прошел мимо и решил блеснуть чувством юмора.

«В перерывах ем детское питание», - написал он.

Напомним, недавно в сети появились откровения бывшей девушки Заливако. Она утверждала, что Михаил ей часто изменял, при этом был очень закомплексованным маменькиным сынком. Она предупредила, что Заливако умеет очаровать своей внешностью, но быстро разочаровывает.

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Как сообщала Politeka, Тригубенко, отшитый "холостячкой", не теряет времени даром, свежее фото: "Решено - следующий холостяк".

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