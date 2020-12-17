Звезда популярного шоу «Холостяк» Даша Ульянова впечатлила сверкающим образом

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.

Новое фото выглядит довольно загадочным из-за обилия теней, в которых и притаилась Даша.

«Со стороны глядеться так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор», - подписала свой снимок цитатой Ульянова.

На фото она прижалась к двери, соблазнительно выгнувшись в вечернем платье. Темный наряд из сверкающей ткани идеально подчеркнул фигуру красотки, придав ей шарма и элегантности.

Поклонники Ульяновой активно комментируют ее фото.

«Платье с блестками очень эффектно выглядит, как и Вы», «Безумно красивая», «Губы ты меня просто скоро заставишь увеличить свои», «Бомба», «Огнище», «Очень эффектная и стильная», «Дашааа ты просто не оторвать глаз», «Шикарная Дашенька», «Красотка, без лишних слов», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ульянова опубликовала фотографию, на которой она позирует на автозаправке, держа в руке мороженое.

"Ночная романтика на заправке и с мороженым", - написала она под своим фото.

Красавица традиционно предстала в очень стильном образе - на ней светлая обувь с мехом, серые спортивные штаны, "плюшевый плащ" и объемный свитер молочного цвета. Дополнила ее образ яркая красная сумочка.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" задрала ногу и взбудоражила пикантной позой без штанов: "стало слишком жарко".

Как сообщала Politeka, Ульянова из «Холостяка» соблазнила видом в кожаных шортиках: «Вау, фантастическая».

Также Politeka писала, что Ульянову из "Холостяка" резко потянуло на сладенькое: "На улице лед, а Дашка...".