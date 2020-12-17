Звезда популярного шоу «Холостяк» Даша Ульянова впечатлила сверкающим образом
Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.
Новое фото выглядит довольно загадочным из-за обилия теней, в которых и притаилась Даша.
«Со стороны глядеться так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор», - подписала свой снимок цитатой Ульянова.
На фото она прижалась к двери, соблазнительно выгнувшись в вечернем платье. Темный наряд из сверкающей ткани идеально подчеркнул фигуру красотки, придав ей шарма и элегантности.
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Поклонники Ульяновой активно комментируют ее фото.
«Платье с блестками очень эффектно выглядит, как и Вы», «Безумно красивая», «Губы ты меня просто скоро заставишь увеличить свои», «Бомба», «Огнище», «Очень эффектная и стильная», «Дашааа ты просто не оторвать глаз», «Шикарная Дашенька», «Красотка, без лишних слов», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ульянова опубликовала фотографию, на которой она позирует на автозаправке, держа в руке мороженое.
"Ночная романтика на заправке и с мороженым", - написала она под своим фото.
Красавица традиционно предстала в очень стильном образе - на ней светлая обувь с мехом, серые спортивные штаны, "плюшевый плащ" и объемный свитер молочного цвета. Дополнила ее образ яркая красная сумочка.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" задрала ногу и взбудоражила пикантной позой без штанов: "стало слишком жарко".
Как сообщала Politeka, Ульянова из «Холостяка» соблазнила видом в кожаных шортиках: «Вау, фантастическая».
Также Politeka писала, что Ульянову из "Холостяка" резко потянуло на сладенькое: "На улице лед, а Дашка...".