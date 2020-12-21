Ведущий популярного шоу «Холостячка» Григорий Решетник заинтриговал новым снимком с одним из героев шоу Алексеем Тригубенко

Не так давно украинцы наконец увидели финал программы, в котором «холостячка» Ксения Мишина выбрала себе в спутники Александра Эллерта, лишив победы Тригубенко. После этого ведущий уже успел окрестить финалиста «главным холостяком страны».

Как сообщает Politeka.net, на этот раз Решетник поделился в своем Инстаграм новым фото с Тригубенко. На нем оба позируют в стильных костюмах и улыбаются на камеру.

«Девушки, решено! Внимание! Если это фото наберёт 100 тыс. лайков - я опубликую Лёшин номер телефона. Всё для вас. Поехали...», - подписал снимок ведущий.

Комментарии украинцев не заставили себя долго ждать.

«Лёшу в Холостяк!!», «Гриша давай его на 2 сезон в Холостяк», «Вы таки серьезно взялись за устройство личной жизни Леши», «Нельзя так шутить, Лёше придётся менять номер», «Лёша влюблен в Мишину», «Бедный Леха жених на 100000», «Лёша уже побежал менять симку!», «Ого Гриша. Та вы чего? Лёшу порвут на части. Жалко же», «Зачем номер? Лёша нужен, а не номер. Надо Лёшу клонировать», «А я думала, решено: Леша - следующий Холостяк. Уже очередь желающих бы была», - пишут люди.

Напомним, выяснилась судьба Тригубенко, которого отшила "холостячка" Мишина, что происходит после шоу.

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