Финал шоу "Холостячка" надолго запомниться простым украинцам

Так, Ксении Мишиной пришлось объясняться за свой выбор в финале, после которого ее фаворит Александр Эллерт сделал девушке предложение руки и сердца.

Трогательным видео в своем Instagram поделился ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник.

На видеоролике Ксения и Александр благодарят съемочную группу за то, что помогли им обрести счастье и терпели их все это время.

"Хочу извиниться за свое иногда поведение с лично почти с каждым из присутствующих. В то же время прощаю каждого, за то, что я нервничал, психовал и показывал свой дурацкий характер. И огромное вам спасибо за то, что я сейчас стою рядом с ней", - попытался оправдаться фаворит "Холостячки" Александр Эллерт.

"Я тоже, конечно, девочка с характером. Но спасибо вам за такую классную красивую историю, такой классный путь. Я всей команде благодарна за то, то случилось такое волшебство", - продолжила Ксения Мишина, которая ответила согласием на предложение руки и сердца после финала шоу.

Телеведущий Григорий Решетник также опубликовал фотографию, сделанную на память вместе с Ксенией и Александром, и озвучил свои впечатления после завершения первого сезона "Холостячки".

"Чувственный и эмоциональный финал "Холостячки". Было много признаний, слез и поцелуев, но победили настоящие чувства. Ксюша выбрала Сашу. А страна выбрала Любовь. Любовь, с которой возможно все", - трогательно подписал ведущий фото в своем микроблоге.

Что касается фаворита Ксении Мишиной, то Александр Эллерт не справился с эмоциями и записал нецензурное обращение к недоброжелателям.

"Это была крайняя бессонная ночь благодаря проекту "Холостячка". Спасибо огромное всем за поддержку и комментарии. И спасибо этим знатокам, жизни, которые все знают. Продолжайте эти умопомрачительные веселые комментарии. Кайф", - заявил фаворит "Холостячки".

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