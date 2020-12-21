31-летний Алексей Тригубенко может стать новым героем шоу "Холостяк"

Об этом намекнул ведущий популярного шоу Григорий Решетник в своем Instagram.

Как известно, в финале "Холостячка" Ксения Мишина сделала выбор в пользу Александра Эллерта, оставив Алексея Тригубенко "за бортом".

Так, ведущий шоу Григорий Решетник выставил совместное фото с Алексеем Тригубенко и написал, что он может стать главным "Холостяком" Украины.

"Главный Холостяк страны - согласны?", - говорится в подписи к новому снимку.

Эта публикация пришлась по душе поклонникам и они завалили ее лайками и восторженными комментариями. Некоторые пользователи утверждали, что Ксения Мишина сделала неправильный выбор в финале шоу.

"Это было бы круто", "Не уверена, что он захочет снова нырять и рушить чувства", "Он очень хороший", "Желаем ему найти хорошую и достойную", "Ух ты, было бы неплохо!", "Конечно, он и есть главный", "Рейтинг будет неимоверный", "Но вряд ли Алексей согласится после того, как с ним поступила Ксения на реалити", "Хорошенький", "Нет. Я желаю ему счастья, а счастье любит тишину, а не шоу", "Алексею идет эта милая пани", "- написали они под публикацией.

Как известно, популярное шоу "Холостячка" закончилось тем, что Ксения Мишина выбрала сценариста Александра Эллерта, оставив за бортом Алексея Тригубенко.

Более того, "Холостячка" успела ответить согласием на предложение руки и сердца.

Напомним, "Холостячка" Мишина выбрала Эллерта

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