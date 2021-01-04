В сети показали нового героя шоу "Холостяк"

Известное шоу "Холостяк" с разными героями транслируется уже десять лет, передает Politeka.net. Главным героем реалити в этот раз стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако. Об этом сообщили в официальной группе Инстаграм.

"Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Он регулярно посещает зал, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев. 💬

«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он придает мне уверенности и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержки и пунктуальности », - говорит Холостяк", - говорится в сообщении.

На фото Заливако предстал полуголым, держа в руках пушистого котенка. "Холостяк" улыбался и смотрел в камеру.

За день пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Мужчина симпатичный но,передачу эту терпеть не могу", "Классный котик😊", "Перекаченный , но глаза добрые", "Перекачанный! Что слишком то не здраво! 😂", "Посмотрим, каких силиконо- ботексных девиц отобрали для него", "За такой красотой не знаешь что прячется за человек!!", "Котёнок в руках мужчины очень красивый)👍", "Красавчик 🔥 Что тут говорить .... 👍", "Он хитрее котика😎👍😂", "Манипулирование котиками - очень подло 😂", "Не претендую на холостяка 🤣🤣🤣 , но хочу высказать признательность ему за ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ!!! СПАСИБО!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, что скандал разгорается на "Холостячке", женихов разоблачили: "Ксения на рекламе деньги заколачивает, а эти...".

Как сообщала Politeka, Тригубенко, отшитый "холостячкой", не теряет времени даром, свежее фото: "Решено - следующий холостяк".

Также Politeka писала, что девушка из "Холостяка" эффектно выгнулась в блистательном наряде: "Просто не оторвать глаз".