Участники шоу "Холостячка" нарвались на критику из-за выходки в социальных сетях

Как сообщает Politeka.net, они запустили онлайн-марафон для девушек под названием «Секреты к сердцу мужчин». Одинаковый пост с условиями появился на Инстаграм-страницах Андрея Шатырко, Александра Эллерта и других, всего заявлено семь ведущих.

"Мы запускаем свой первый онлайн-марафон «Секреты к сердцу мужчин». Кликни на ссылку в шапке моего профиля. С этого момента начинается магия. Ты окажешься на сайте, с которого на тебя смотрят все 7 ведущих марафона. Нашла меня? — Привет!", - заманивает приглашение. - "Если ты уже все для себя решила, сразу жми кнопку "Принять участие". Тогда ты окажешься в том разделе сайта, где сможешь выбрать подходящий пакет участия и занять место в марафоне".

Пользователи социальной сети возмутились таким поступком звезд и раскритиковали даже саму "холостячку" Ксению Мишину:

"Вам бы всем к психологу сходить и разобраться в себе, а не давать советы другим"; "Как об отношениях могут чет рассказывать 30летиние холостяки?без детей и опыта совместной жизни"; "Ребята, сходите на марафон "секреты к сердцу женщины", вам явно нужнее"; "Ксения на рекламе деньги заколачивает, эти на марафоне ) проект конечно про чувства 😂"; "Самый бредовый и глупый марафон, который встречала на просторах инстаграм"; "Блин, Саша, зачем? Лучше бы конфетки с малой лепил"; "Какой марафон?! Я разочарована в тех,кем была очарована называется".

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