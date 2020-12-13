Ксения Мишина откровенно высказалась о своем решении на прошлом эфире проекта «Холостячка», которое вызвало бурные споры среди поклонников шоу

Как известно, в восьмом эфире шоу красотка приняла решение об исключении из числа претендентов на свое сердце Андрея Рыбака. Как сообщает Politeka.net, девушка откровенно высказалась о мотивах этого поступка в своем Инстаграм.

«Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка - это когда что-то идёт не так, но сердце не может ошибаться. В пятницу я приняла такое решение лишь потому, что хорошо поняла, что чувствую, а точнее сказать чего не чувствую», - заявила Мишина.

Она отметила, что у нее была возможность проверить, какие принципы и эмоции для нее важны на самом деле, и на основе этого она и сделала свой выбор.

«Я оставляю за собой право выбирать, как относиться к тем или иным событиям в жизни, иначе, с кого спрашивать?», - подытожила красотка.

Она также поделилась новым фото, на котором позирует в черном брючном костюме с пиджаком на голое тело. Главной изюминкой образа стало большое украшение, соблазнительно свисающее на декольте Ксении.

В комментариях к посту украинцы продолжили обсуждать ее решение.

«Все равно Андрей был бы для тебя лучшим вариантом», «Все правильно написано нужно жить , и чувствовать сердцем», «Если честно то ни одного из оставшихся мужчин я не вижу рядом с вами хотя решать вам удачи вам», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Мишиной решился на откровения перед финалом.

Также Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.