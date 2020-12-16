Шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной подходит к концу: украинцы затаили дыхание в ожидании имени победителя

Как передает Politeka.net, в Сети опубликован анонс финального эфира, в котором Мишина, наконец, сделает свой выбор. Девушке предстоит решить, с кем она хочет связать свою дальнейшую жизнь и кто сможет заменить отца ее 8-летнему сыну Платону (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Напомним, фаворитами Ксении, которые дошли до финала, стали сценарист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий Александр Эллерт, а также бизнесмен Алексей Тригубенко.

В последнем эфире Мишина появится в белом наряде, состоящем из ультракороткого топа и роскошной юбки с длинным шлейом. Со слезами на глазах девушка выслушает признания в любви от обоих финалистов, но только одному она отдаст свое сердце.

"Есть Леша, в котором я полностью уверена. Есть Саша - прям здесь и сейчас...", - говорит за кадром актриса.

Заинтригованные пользователи гадают в комментариях, кому же Мишина скажет "да":

"Надеюсь, что Ксения выберет Александра. Между ними настоящая химия... Хотя Алексей действительно весь такой правильный и "идеальный", но любовь не выбирает по статусу и характеру :) Искра либо есть, либо ее нет"

"Была Ксения Мишина, станет Ксения Сашина 😋"

"Я до сих пор не понимаю, как можно говорить, что очень любишь человека после нескольких свиданий и без попытки построения отношений 🤷 перегибают сценаристы маленько"

"Как бы банально это не звучало но надо выбирать "здесь и сейчас", даже если это и не навсегда. Учитывая все сложности жизни, думать конечно нужно о завтрашнем дне, но жить сегодня. Такие моменты незабываемые"

Напомним, "холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Мишиной решился на откровения перед финалом.

Также Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.