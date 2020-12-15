Сеть взбудоражили кадры Ксении Мишиной с дочерью Александра Эллерта на шоу "Холостячка", который не пустили в эфир

Как стало известно Politeka.net, во время съемок восьмого выпуска главная героиня откровенно поговорила с 13-летней Элей. Вырезанное видео разместили на официальной странице канала "СТБ" в соцсети "Инстаграм". Как оказалось, у Ксении было время уединиться с дочерью Саши, которая тут же принялась распрашивать о программе.

"Я уже взрослая и все понимаю. Колитесь, что происходит?", - попросила Эля.

Ксении понравилась прямота девочки и она в общих чертах рассказала об идее программы:

"Я надеюсь, что я с тобой могу откровенно разговаривать. Это шоу-реалити, несмотря на то, что вокруг стоят камеры, мы живем и говорим то, что чувствуем, что думаем, что испытываем. Изначально концепция шоу - построить отношения с мужчиной, который мне понравится. Как ты относишься к тому, что у папы будет женщина?".

Дочь Александра Эллерта отметила, что не против его новых отношений и даже надеется тесно общаться с избранницей.

"Прекрасно, мне нравится знакомиться с новыми людьми. Я была бы рада, если бы у папы появилась любимая женщина", - ответила Эля и вдобавок рассказала о своем папе: "Он веселый, всегда понимает меня".

В комментариях пользователи возмутились, что такой важный момент убрали из телевизионной версии:

"У меня как и у многих недоумение.... Как можно было такое не показать в эфире.... Ведь мнение ребёнка это очень важный момент в построении отношений....( А это шоу, вроде об этом, а не о том может ли Лёша целоваться как Спайдермен)))"; "Ну а зачем показывать общение ребенка и Ксении? Лучше показать Лешины поцелуи 🙄🤦‍♀️"; "Зря не оставили этот момент в самом выпуске, это один из самых важных моментов. Думаю, Эля и Ксения, если она выберет Эллерт, станут хорошими подругами, именно подругами. Милая открытая девочка, они с Ксенией в этом даже подхожи)"; "Эля очень умная девочка и приятно наблюдать за их общением с Ксюшей) и да, СТБ, пожалуйста, имейте совесть пускать такие моменты в эфир".

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